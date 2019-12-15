رئيس اتحاد طلاب "مصر للعلوم والتكنولوجيا": منتدى شباب العالم يؤهل للقيادة

قال عبداللطيف الخطيب، رئيس اتحاد طلاب مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وقيادات الدولة كان لديهم بعد نظر عندما دشنوا فكرة منتديات الشباب.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور"، أن الشباب أصبحوا يمثلون كتلة كبيرة في المجتمع، وكان يجب تأهيلهم بشكل قوي لأنهم سيقودوا الدولة خلال 10 سنوات، وكان لابد من ثقلهم بالخبرات.

وأكد "الخطيب"، أن مؤتمرات الشباب تدعم خبرات الشباب وتعمل على تقوية الجيل الجديد ثقافيا وفكريا.

وتابع: "منتديات الشباب تدعم الجيل الجديد، ولكن ينقصها أن تترجم بدخول الشباب لدائرة الحكم، ليه ميكونش فيه مستشار طالب ينقل نبض الشارع للوزير؟".