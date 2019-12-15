مقتل 22 شخصا في هجمات إرهابية بالكونغو

قالت السلطات الكونغولية، اليوم الأحد، إن مسلحين يٌشتبه بأنهم إرهابيون قتلوا 22 شخصا على الأقل الليلة الماضية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.



يأتي الهجوم في الوقت الذي صعد فيه هؤلاء المتمردون عملياتهم ضد المدنيين رغم زعم الحكومة تحقيق تقدم على حسابهم.



ويقول باحثون، إن هجمات مماثلة أودت بحياة 179 مدنيا على الأقل منذ هجوم لجيش الكونجو يوم 30 أكتوبر على (القوات الديمقراطية المتحالفة) وهي جماعة إسلامية أوغندية تنشط في شرق الكونجو.



وفي خطاب ألقاه يوم الجمعة، الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، قال: إن الحملة "فككت تقريبا جميع معاقل القوات الديمقراطية المتحالفة، وإن المتمردين يتحولون إلى عمليات حرب العصابات بعد يأسهم".



لكن الحكومة حملت القوات الديمقراطية المتحالفة المسؤولية عن هجمات مماثلة تعود إلى سنوات من بينها عشرات المذابح الليلية منذ عام 2014، أودت بحياة مئات المدنيين.