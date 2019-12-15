إصابة عدد من المتظاهرين خلال مواجهات مع قوات الأمن وسط بيروت

أصيب عدد من المتظاهرين وسط العاصمة بيروت، عقب اشتباكات مع قوات الأمن اللبنانى.



وشهدت العاصمة بيروت أمام أحد مداخل البرلمان اللبنانى، مواجهات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين، أطلقت خلالها قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين عند مداخل البرلمان وسط بيروت.



وتأتي الاحتجاجات اعتراضا على الإستشارات النيابية المقرر عقدها غدا الإثنين، لتشكيل حكومة جديدة واختيار رئيس وزراء جديد، عقب انسحاب سمير الخطيب الأسبوع الماضى من الترشح للمنصب.



وفى وقت سابق من مساء اليوم، تجددت الإشتباكات أيضا بين قوات الأمن والمتظاهرين بساحة النجمة بالعاصمة بيروت.



وقام المتظاهرون بإلقاء عبوات مياه ومفرقعات وزجاج تجاه عناصر الأمن، فيما ردت قوات الأمن بإطلاق قنابل مسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، الذين هرب عدد منهم إلى أسواق بيروت وعدد من الشوارع الفرعية.