زلزال بقوة 5 درجات يضرب الأرجنتين

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر الأرجنتين اليوم الأحد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان لهيئة المسح الجيولوجى الأمريكية أن مركز الزلزال يبعد ثمانية كيلومترات عن جنوب غربي منطقة يربا بوينا السياحية وعلى عمق 9. 53 كيلومتر.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو وقوع خسائر مادية.