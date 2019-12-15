المفوض القبرصي: السيسي ورئيس قبرص أصدقاء مقربين وبينهما كيمياء

قال المفوض الرئاسي القبرصي للشئون الإنسانية والقبارصة المغتربين، فوتيس فوتيو، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس، أصدقاء رائعين وقريبين بينهما كيمياء جيدة، ويفعلان قصارى جهدهما من أجل بلديهما.



وأضاف المفوض الرئاسي القبرصي للشئون الإنسانية والقبارصة المغتربين، خلال لقائه في برنامج "الحياة اليوم" أن التعاون بين قبرص واليونان ومصر، ليس في مسألة الهجرة فقط، وإنما شباب البلدان الثلاثة يريدون معرفة التهديدات التي تواجه منطقتنا وماذا سيحدث في الغد، فالأمر لا يهم دولة أو دولتين، وإنما يجب أن نعمل جميعا معا، ونحترم سيادةكل دولة على أراضيها، واحترام الشعوب في كل دولة.



ولفت إلى أن المشكلة الكبيرة هي المشكلة السورية التي تسببت في عدم استقرار في المنطقة، واستمرار الإرهاب والهجرة.



وأردف:"بعض الدول مثل قبرص واليونان وإيطاليا ومالطة منغمسون في موضوع الهجرة، علينا نتعاون مع الاتحاد الأوربي لنتمكن من توفير حياة عادية، لهؤلاء الناس، والأطفال والعائلات، مشيرًا إلى تزايد أعداد من المهاجرين، وهو ليس جيد لأن حجم قبرص لا يستوعب الهجرة المتزايدة.



واستطرد:"من الصعب الموازنة بين حقوق الإنسان وإيقاف الهجرة، وكما قال الرئيس السيسي نحن نتحدث عن المشكلات التي نشأت بسبب الهجرة، لكن إذا نظرنا لجذور المشكلة ستتوقف الهجرة، إذا توقفت الحرب ستتوقف الهجرة".