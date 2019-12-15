نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة بنها: منتديات الشباب ساهمت في مواجهة التطرف

قال عبدالرحمن محمد، نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة بنها، إن منتديات الشباب التي تنظمها الدولة هي من أهم وسائل تعليم وتدريب ونقل الخبرات منه قيادات الدولة للشباب.

وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن منتديات الشباب كانت عاملًا أساسيًا لتوضيح صورة مصر بالخارج، وتوصيل صورة أن الدولة المصرية تهتم بشبابها.

واستكمل أن مؤتمرات الشباب ساهمت بدرجة كبيرة في مواجهة ظاهرة التطرف باعتبارها من أهم الموضوعات التي حظيت بنقاشات واسعة داخل مؤتمرات الشباب.