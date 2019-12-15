المفوض الرئاسي القبرصي: نعاني من استفزازات تركيا منذ 45 سنة

قال المفوض الرئاسي القبرصي للشئون الإنسانية والقبارصة المغتربين، فوتيس فوتيو، إن بلاده تعاني كثيرًا من استفزازات تركيا، موضحًا أن عام 1974 كان هناك غزو تركي، وبعد 45 من الغزو مازالت تركيا تحتل ـ37% من أراضيهم، والآن يتعرضون لغزو آخر وهو الغزو للمنطقة الاقتصادية.



وأضاف المفوض الرئاسي القبرصي للشئون الإنسانية والقبارصة المغتربين، خلال لقائه في برنامج "الحياة اليوم": "سفن الحفر موجودة في المنطقة الاقتصادية لقبرص وهو خرق للقانون الدولي، نتوقع من مجلس الأمن والاتحاد الأوربي، قرار واضح".



ولفت إلى أن الاتحاد اللأوربي أدان الاتفاق بين تركيا وليبيا، كما أن هذا الاتفاق يسبب عدم الاستقرار في المنطقة، ومع عدم الاستقرار لا يمكن الاستقرار في التنمية.