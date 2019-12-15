الاحتلال الإسرائيلي يخترق المياه الإقليمية اللبنانية

أعلن الجيش اللبناني، مساء اليوم، أن زوراق الاحتلال الإسرائيلي اخترقت المياه الإقليمية اللبنانية في تحد واضح للقوانين والأعراف الدولية.



وأوضحت مديرية التوجيه فى الجيش اللبناني في بيان لها، أن زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، اخترق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 100 متر ولمدة 5 دقائق.



وأشارت مديرية التوجيه، إلى أنه يتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.



وهذه ليست المرة الأولى التى تقوم بها زوراق الاحتلال الإسرائيلى باختراق المياه الإقليمية اللبنانية، كما أقدمت على اختراق الأجواء الجوية اللبنانية أكثر من مرة منذ بدء المظاهرات الاحتجاجية في البلاد قبل شهرين فى تحد صارخ للقوانين الدولية.