الجيش الليبي يشن غارات على مواقع الميليشيات بمصراتة

شنت قوات الجيش الوطني الليبي غارات جوية على مواقع الميليشيات في مدينة مصراتة غربي ليبيا، حسبما أفادت فضائية سكاى نيوز عربية في نبأ عاجل لها منذ قليل.



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وأعلن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، قبل أيام، عن بدء "المعركة الحاسمة" لتحرير طرابلس من قبضة الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية.