رئيس اتحاد طلاب عين شمس: إنجازات الدولة واضحة والتشاؤم أكثر ما يزعجني

قال محمود عبدالحليم رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس، إن إنجازات الدولة التي تتحقق على أرض الواقع أصبحت واضحة للجميع.

وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المُذاع على فضائية "المحور"، أن أكثر ما يغضبه في الشارع المصري هو حالة التشاؤم التي تصيب عددًا كبيرًا من المصريين.

وتابع أن المواطن لو أغلق على نفسه الدائرة التي تقول إن الدولة أوضاعها سيئة وأنها لن تستطيع تقديم أي خدمات له، لن يستطيع أن يقدم أي شيء، ولو أراد التغيير فعليه أن يبدأ بنفسه.

واستكمل أن القيادات في مصر هم في النهاية بشر، ولا يمتلكون عصا سحرية لتغيير الأوضاع في مصر، ولكن يمكن أن نرى إنجازاتهم إذا ما قارنا الأوضاع الحالية بالأوضاع السابقة.