لبنان: تجدد الاشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن بساحة النجمة

تجددت الاشتباكات في شارع بلدية بيروت، عند مدخل ساحة النجمة، بين المتظاهرين وقوات الأمن اللبنانية.



وألقى المتظاهرون عبوات مياه ومفرقعات وزجاج تجاه عناصر الأمن، فيما ردت قوات الأمن بإطلاق قنابل مسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، الذين هرب عدد منهم إلى أسواق بيروت وعدد من الشوارع الفرعية.



ولا تزال عمليات الكر والفر مستمرة، في مشهد متكرر عما حصل مساء أمس في المنطقة نفسها، إنما من دون حصول أي محاولات اقتحام للدخول إلى ساحة النجمة، وفقا للوكالة الوطنية للاعلام.



وفي وقت سابق من مساء اليوم، أقدم عدد من المتظاهرين على إقفال الأوتوستراد الشرقي بالقرب من شركة mtc، بالاطارات المشتعلة.



فيما شهدت ساحة الاعتصام عند تقاطع إيليا، تجمعا لعدد من المتظاهرين، الذين قطعوا السير جزئيا أثناء تجمعهم وسط الطريق، مطالبين بتغيير كلي في الحكومة وتسمية وجوه جديدة، ومن خارج الطبقة السياسية الحالية.