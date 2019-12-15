محتجون يطردون وزيرًا لبنانيًا أسبق من حفل بالجامعة الأمريكية

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة، غادر الجامعة الأمريكية بالعاصمة بيروت بناء على الهتافات التى طالبت بمغادرته القاعة.



وكان السنيورة توجه مساء اليوم، إلى قاعة الأسمبلي هول بالجامعة الأمريكية ببيروت، لحضور ريسيتال ميلادي لغي مانوكيان، ولكن قبل بدء الريستال، بدأ الحضور بإطلاق الهتافات الداعمة للحراك المطلبي، ثم علت أصواتهم مطالبة السنيورة بمغادرة القاعة.



وقام السنيورة بتلبية دعوتهم والمغادرة وسط صيحات المشاركين.



من جانب آخر، قام الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون وعقيلته السيدة ناديا الشامي عون، بالمحافظة على التقليد السنوي في التحضير لعيد الميلاد المجيد، وشاركا في افتتاح تساعية الميلاد التي أقيمت مساء اليوم في كنيسة سيدة الزروع في الجامعة الأنطونية ببعبدا.

