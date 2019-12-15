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محافظات

"حي أول طنطا" يتبرأ من عامل النظافة المعتدى عليه: "منعرفهوش" (صور)

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 09:47 م
جريدة الدستور
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أكد مصدر داخل حى أول طنطا أن الشخص الذى ظهر فى الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي يرتدي زي عامل نظافة ويعتدي عليه أحد الشباب، لا يمت لجهاز النظافة، قائلا: "منعرفهوش".

وأوضح المصدر في تصريح لـ"الدستور" أن ذلك الشخص دائما ما يخلع ملابسه ويسير عاريا ما دفع أحد المارة إلى شراء تلك البدلة له كي تحميه من برد الشتاء.

ولفت إلى أنه ورد العديد من الشكاوى لجهاز النظافة بالحي ظنا من المواطنين أنه عامل تابع للجهاز، وقمنا بالرد وقتها أنه ليس تابع لنا، موضحا أنه يتجول فى عدة أماكن بمدينة طنطا منها ميدان ستوتة بجوار محطة القطار وسكة المحلة.

كانت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يظهر اعتداء أحد الشباب على شخص يرتدى زي رجال النظافة.

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