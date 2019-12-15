نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة بنها: نهتم بتقديم دورات إعداد القادة للطلاب

قال عبدالرحمن محمد، نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة بنها، إنه انضم للعمل الطلابي داخل الجامعة في الفرقة الثالثة، وحصل على رئاسة اتحاد طلاب كلية حقوق، مشيرًا إلى أنه فهم العمل الطلابي بشكل جيد، وطرح أفكارًا جعلت الشباب تثق فيه.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور"، أنه فاز هذه السنة برئاسة اتحاد طلاب كلية الحقوق، وبعدها قرر التصفية والمشاركة في انتخابات رئاسة اتحاد الطلاب على مستوى الجامعة، وحصل على 22 صوت، وفاز بمنصب نائب رئيس اتحاد الطلاب على مستوى جامعة بنها.

وأكد "محمد"، أنه متهم بإعداد دورات إعداد قادة داخل الكلية، ومساعدة الطلاب الغير قادرين من خلال صندوق التكافل، والعمل أيضًا على ابتكار أنشطة ترفيهية للطلاب.