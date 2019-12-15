"إبداعات فن كتابة الشعر" محاضرة بثقافة القليوبية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع القليوبية عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، وعقد نادي أدب قصر ثقافة كفر شكر محاضرة بعنوان "إبداعات فن كتابة الشعر" تم خلالها طرح العديد من النصوص وإلقاء الضوء على إبداعات فن كتابة الشعر بها.



كما تمت مناقشة عدد من قصائد الحضور ومنها "ظلمة في نور" لوائل سليم، "ملحمة عبور 2000" لطارق عمران، "ترنيمة الوطن الحزين" لبهجت الدقميري، و"خواطر" لصفوت عماد، بينما أقيم بنادي تكنولوجيا المعلومات محاضرة بعنوان "إنشاء سطح مكتب لمستخدم جديد".



وعقد نادى الأدب بقصر ثقافة القناطر الخيرية أمسية أدبية أدارها الشاعر محمد هباش، بدأت بالاحتفاء بذكرى ميلاد نجيب محفوظ، الأديب المصري العالمي، الحائز على جائزة نوبل للآداب عام 1988‪ وتناول الكاتب الصحفي محمد الحلواني، قصة حياة أديب نوبل ورواياته العالمية والتى قدمت الواقع المصرى بحرفية شديدة ونقلها إلى العالمية، كما تمت مناقشة عدة أعمال أدبية للشعراء المتواجدين ومنها "بواقى الحلم"، ست الحسن" لمحمود البراد، ياسمين ثابت قصيدة "مد وجزر"، "لما عينى بتلمحه"، "حبيبتى" لضياء عبد النبى، مع قصيدتين لعواد مهنى "علبة ألوان" و"عاوزك"، "إحنا" لمحمد يوسف، وقصيديتين لمحمد عنتر "الوصية الكابوسية " و"جواب الفراق"، وختاما ألقت تسنيم خالد قصيدتين "معنى الحب" و"فضفضة".