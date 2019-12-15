السيسى يلتقى الخبراء اليابانيين المشرفين على المدارس اليابانية بمصر

الرئيس رحب بالخبراء اليابانيين، مؤكدا أهمية مشروع المدارس اليابانية بالنسبة للدولة المصرية واستراتيجيتها لبناء الإنسان المصرى فى ضوء تركيز نظام التعليم اليابانى على التكوين السليم لكافة جوانب الشخصية والأكاديمية لدى الأطفال والطلاب بما فيها القيم الأخلاقية وتنمية العمل الجماعى بهدف صقل الأجيال الجديدة لمواجهة الحياة العملية، وأن الخبراء اليابانيين أمامهم مهمة غاية فى الأهمية فى هذا الإطار.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء اليوم، مجموعة الخبراء اليابانيين المشرفين على منظومة المدارس اليابانية بمصر.