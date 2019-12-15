تعليق نبيل الحلفاوي على مباراة الأهلى وحرس الحدود

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على المباراة التي أقيمت النادي الأهلي، وفريق حرس الحدود، في الجولة الثامنة من الدوري الممتاز.



وقال نبيل الحلفاوي، في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "ياااه.. طارق العشري كان عامل ستار حديدي.. مدير فني محترم.. حرس الحدود كان اسم على مسمى فعلا".



وأضاف: "فاكر زمان كان الماتش معاه بيبقى صعب كده، لما كان اسمه السواحل.. والعارضة كمان تعبتنا.. 3 نقط غاليين".



واستطاع النادي الأهلي، تسجيل هدف وحيد، جاء عن طريق عمرو السولية في الدقيقة 81 من تسديدة صاروخية.



واستعاد الأهلي صدارة جدول الترتيب، حيث رفع رصيده عند 18 نقطة وتوقف رصيد الحرس عند 10 نقاط في المركز الثامن.