المخابرات العراقية تنفذ عملية نوعية بالموصل

تمكنت المخابرات العراقية من اختراق وتفكيك خلية إرهابية، وألقت القبض على جميع عناصرها في أيمن الموصل.



وأعلنت وزارة الدفاع في العراق عن العملية التى نفذتها الفرقة 16، ووصفتها بالعملية النوعية والدقيقة.



وأوضحت الوزارة فى بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أن الاستخبارات العسكرية فى الفرقة 16، وبالتنسيق مع استخبارات قيادة عمليات نينوى واستخبارات لواء المشاة ٧٥ وقوة منه، تمكنت من اختراق وتفكيك خلية إرهابية مكونة من ثمانية عناصر في منطقة البوسيف بناحية حمام العليل أيمن الموصل.



وأكدت وزارة الدفاع العراقية أن جميع أفراد الخلية من المطلوبين؛ للقضاء بموجب مذكرات قبض أصولية وفق أحكام المادة 4 إرهاب.