أردوغان يهدد بإغلاق القواعد العسكرية الأمريكية في بلاده

هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، بإغلاق قاعدتي إنجرليك وكوراجيك الأمريكيتين في بلاده.



وقال أرودغان: إن قرار مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن إبادة الأرمن المزعومة خطوة سياسية بحتة لاوزن لها.



كان مجلس الشيوخ، قد تبنى يوم الخميس الماضي، قرارًا يعترف بالإبادة الجماعية للأرمن خلال الحرب العالمية الأولى، والتي راح ضحيتها مليون ونصف شخص على أيدى قوات الإمبراطورية العثمانية.



من جانبها تنفي تركيا وريثة الإمبراطورية العثمانية ذلك.