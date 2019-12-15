رئيس اتحاد طلبة جامعة القاهرة: الطلاب والأساتذة أبرز العقبات التي تواجهنا

قالت دارين محمد خليل، رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، إن أبرز العقبات التي تواجهها في أداء نشاطها هو طبيعة الطلبة أنفسهم، موضحة أن اتحاد الطلاب يستهدف الطلاب بالمقام الأول، ولكن الطلاب في أحيان كثيرة لا يتفاعلون معهم.

وتابعت في حوارها مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن الطلاب يرفضون فكرة ترك المحاضرات أو السكاشن العملية من أجل حضور الأنشطة التي ينظمها الاتحاد، رغم أن الاتحاد يقدم استمارات للطلاب المشاركين في الأنشطة تمنع عنهم توقيع جزاءات وتسمح لهم بتأجيل الامتحانات.

واستطردت أن المشكلة الثانية التي تواجههم هي مع بعض أساتذة الجامعة، التي لا يعترفون بالأنشطة، ويقولون لا علاقة لنا بها، ولا يسمحون للطلاب بالتغيب عن المحاضرات للمشاركة في الانشطة، ويرون أن النشاط ليس مهمًا بقدر أهمية المحاضرات والمادة العلمية.