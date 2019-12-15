الجيش اليمني: مقتل وإصابة 26 حوثيًا في معارك بالحديدة

أعلنت قوات الجيش اليمني الموالية للحكومة الشرعية، مساء اليوم الأحد، مقتل وإصابة 26 عنصرا من مسلحي الحوثيين في معارك بمحافظة الحديدة، غربي اليمن.



وقالت قوات العمالقة الجنوبية التابعة للجيش في بيان صحفي: إن "أربعة من مسلحي ميليشيات الحوثي قتلوا وأصيب 24 آخرين، خلال تصدي القوات المشتركة لهجمات شنتها المليشيا على مواقع القوات المشتركة جنوب الحديدة".



وأكد البيان، وصول جثث 4 قتلى و24 مصابًا من عناصر الميليشيات الحوثية اليوم إلى مستشفيات صنعاء والحديدة قادمة من الساحل الغربي.



وبحسب البيان، فقد اندلعت معارك بين الجيش والميليشيات الحوثية بعد ما حشد مسلحو الحوثيين "أعدادا كبيرة من مقاتليهم ودفعوا بهم نحو مناطق متفرقة من مديريات جنوب محافظة الحديدة".



وأوضح البيان، أن ذلك جاء "في إطار تصعيد الحوثيين العسكري الواسع الذي يسعون من خلاله لتفجير الوضع والقضاء على عملية السلام هناك".



وأشار البيان إلى أن ميليشيات الحوثي كانت قد شنت هجمات واسعة على مناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة، وتصدت لها القوات المشتركة بكل بسالة وحزم وكبدت المليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.