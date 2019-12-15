رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس: نعمل على تأهيل الشباب لسوق العمل

قال محمود عبدالحليم، رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس، إنه دخل كلية الزراعة ولم يكن يعرف شيء عن دور اتحاد الطلبة، لافتًا إلى أنه اتهم بالحصول على "تقدير"، وعندما فشل في ذلك، قرر دخول مجال العمل الطلابي.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور"، أنه شارك في العمل الطلابي في الفرقة الثانية، واستطاع الفوز برئاسة اتحاد طلاب كلية الزراعة، وبعدها قرر الترشح على منصب رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس.

وتابع "عبدالحليم": "نظمنا العام الماضي مهرجان ثقافة، وهو الأول من نوعه في تاريخ جامعة عين شمس، ونعمل حاليا على توفير كورسات لتأهيل الطلبة لسوق العمل، وتأهيل الطالب على الالتزام بالمواعيد، ونقوم بإعداد صندوق تكافل بالجامعة".