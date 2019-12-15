حماس: نقبل بنتائج الانتخابات الفلسطينية مهما كانت

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار، مساء اليوم، بأن حركته ستقبل بنتائج الانتخابات مهما كانت.



وأضاف "الزهار" في تصريحات صحفية، أن الانتخابات الفلسطينية بالنسبة لحركة حماس ليست غاية، مؤكدا على أنها وسيلة لتقوية برنامج المقاومة.



وشدد على القبول بنتيجة الانتخابات إذا قال الشارع الفلسطيني كلمته من خلال صندوق الاقتراع، لافتا إلى أن مشروع التحرير يتطلب مراكمة القوة العسكرية وتوحيد كلمة المقاومة.



وأوضح الزهار أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي اجتمعتا حول هدف واحد وهو تحرير فلسطين، وفقا لما نقلته وكالة سما عن الزهار.



ودعا الزهار، حركة فتح إلى ضرورة وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي والتوحد حول خيار المقاومة.