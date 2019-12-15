محمد لطفي يوقع على مسلسل النهاية خلال أيام

يصور الفنان يوسف الشريف مشاهد مسلسله الجديد "النهاية"، بالأردن انتظارًا لعرضه في موسم دراما رمضان 2020، وهو ما أجل تعاقد الفنان محمد لطفي على الاشتراك في العمل.



وكشفت مصادر لـ"الدستور"، أن لطفي من المقرر أن يوقع على بطولة العمل خلال أيام قليلة، ليدخل في التصوير عندما يحضر فريق عمل المسلسل إلى القاهرة خلال الفترة المقبلة.



المسلسل يشهد قصة تعتمد في الأساس على الخيال العلمي، وانتهى مؤلفه عمرو سمير عاطف من كتابة نحو 25 حلقة من العمل.



"النهاية" بطولة يوسف الشريف وعمرو عبد الجليل ومحمد لطفي وسهر الصايغ وأحمد وفيق، ومن تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي.



وعرض للطفي مؤخرًا فيلم "استدعاء ولي عمرو"، الذي اشترك فيه مع عدد من الفنانين من ضمنهم حورية فرغلي ومحمد عز وصبري فواز ومن إخراج أحمد البدري.