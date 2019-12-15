التصوير في يناير.. ظافر العابدين ينسج الأكشن في "العنبكوت"

قال الفنان التونسي ظافر العابدين، إنه انتهى من نصف مشاهده ضمن أحداث فيلمه الجديد "العنبكوت"، مع الفنان أحمد السقا والمنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة سينمائيًا.



أضاف ظافر لـ"الدستور"، أن تصوير مشاهده متوقفة هذه الفترة بسبب انشغاله ببعض الأعمال الأخرى، كما أن هناك إجازة بسبب موسم الكريسماس، مؤكدًا أنه سيعاود التصوير مرة أخرى يناير المقبل.



وعن دوره في العمل قال، أقدم دورا مختلفا يعتمد في الأساس على الأكشن بجانب السقا، وسيكون العمل مفاجأة بالنسبة لجمهوري، متمنيًا أن يجد النجاح المتوقع.



فيلم "العنكبوت" من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ويشارك فى بطولته منى زكى، يسرا اللوزى، أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبدالوهاب، والفنانة ريم مصطفى، مع مجموعة كبيرة من النجوم يظهرون كضيوف شرف في الفيلم.