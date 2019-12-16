حظك اليوم.. برج الجوزاء الإثنين 16 ديسمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج الجوزاء قالت:





مهنيًا: توقّع الكثير من المفاجآت المفرحة في العمل والتي تشعرك بالطمأنينة والأمان والثقة العالية بالنفس.





عاطفيًا: حاول أن تستمتع بكل لحظة مع الحبيب فأنت تدرك أنّ هذه اللحظات لا تعوّض.





صحيًا: قدّر المصاعب التي قد تواجهك في حال أمعنت في إهمال وضعك الصحي على المدى المنظور.



