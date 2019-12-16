حظك اليوم.. برج السرطان الإثنين 16 ديسمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج السرطان قالت:





مهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم الحظوظ والتطوّرات الإيجابية والحصول على مركز مرموق في العمل.





عاطفيًا: يرتاح بالك اليوم بعد فترة صعبة من الضغوط واجهتك والشريك وكادت تقضي على أي أمل بالمستقبل.





صحيًا: تبدو واثقًا بنفسك ومرتاحًا نفسيًا وجسديًا بفعل المواظبة على ممارسة الرياضة.



