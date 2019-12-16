حظك اليوم.. برج السرطان الإثنين 16 ديسمبر 2019
الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 01:12 ص
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج السرطان قالت:
مهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم الحظوظ والتطوّرات الإيجابية والحصول على مركز مرموق في العمل.
عاطفيًا: يرتاح بالك اليوم بعد فترة صعبة من الضغوط واجهتك والشريك وكادت تقضي على أي أمل بالمستقبل.
صحيًا: تبدو واثقًا بنفسك ومرتاحًا نفسيًا وجسديًا بفعل المواظبة على ممارسة الرياضة.
وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.