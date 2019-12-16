حظك اليوم.. برج العذراء الإثنين 16 ديسمبر 2019
الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 01:11 ص
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج العذراء قالت:
مهنيًا: تشعر ببعض الارتباك وبضرورة إنجاز أعمالك بلا تسويف وتأجيل لأن الأمر لم يعد يحتمل أكثر من ذلك.
عاطفيًا: تشتد عزيمتك ويزداد رونقك وتقوم بدور المحب على أكمل وجه وتطلّ على الشريك بحلّة جديدة.
صحيًا: واجه تحديات الحياة بثقة عالية بالنفس ولا تضعف أمام المشاكل البسيطة.
وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.