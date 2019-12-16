حظك اليوم.. برج العذراء الإثنين 16 ديسمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج العذراء قالت:





مهنيًا: تشعر ببعض الارتباك وبضرورة إنجاز أعمالك بلا تسويف وتأجيل لأن الأمر لم يعد يحتمل أكثر من ذلك.





عاطفيًا: تشتد عزيمتك ويزداد رونقك وتقوم بدور المحب على أكمل وجه وتطلّ على الشريك بحلّة جديدة.





صحيًا: واجه تحديات الحياة بثقة عالية بالنفس ولا تضعف أمام المشاكل البسيطة.



