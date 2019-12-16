حظك اليوم.. برج القوس الإثنين 16 ديسمبر 2019
الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 01:11 ص
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج القوس قالت:
مهنيًا: اذهب إلى لقاءاتك نشيطًا ومتفائلًا سواء أكانت هذه اللقاءات شخصية أو مهنية أو اجتماعية، المهم أن تكون حاضرًا لتطلع على كامل التفاصيل.
عاطفيًا: عليك التكيّف مع الجوّ الجديد والمتقلّب واتخاذ مواقف أكثر إيجابية من كل ما يحصل.
صحيًا: لا تعرّض نفسك للكثير من الضغوط في عملك، بل خذ الأمور بلين وهدوء.
وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.