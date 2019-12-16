حظك اليوم.. برج القوس الإثنين 16 ديسمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج القوس قالت:





مهنيًا: اذهب إلى لقاءاتك نشيطًا ومتفائلًا سواء أكانت هذه اللقاءات شخصية أو مهنية أو اجتماعية، المهم أن تكون حاضرًا لتطلع على كامل التفاصيل.





عاطفيًا: عليك التكيّف مع الجوّ الجديد والمتقلّب واتخاذ مواقف أكثر إيجابية من كل ما يحصل.





صحيًا: لا تعرّض نفسك للكثير من الضغوط في عملك، بل خذ الأمور بلين وهدوء.



