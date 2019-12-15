-
الأحد 15 ديسمبر 2019 الموافق 18 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بروتوكول تعاون بين الأهلي المصري وشركة هولدي فارما

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 08:24 م
جريدة الدستور
حسن كامل
طباعة
وقّع يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصرى، والدكتور محمد سعد عبدالصمد، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة هولدى فارما للتسويق والتصدير، بروتوكول تعاون يهدف إلى دعم الصيدليات، والمراكز الطبية والمستشفيات، والمعامل، ومراكز الأشعة، التى تندرج تحت مظلة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

عقب التوقيع، صرح أبوالفتوح أن البروتوكول يأتي ليؤكد على التوجه الاستراتيجى للبنك فى دعم وتنمية المشروعات متناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة، فى كل الأنشطة الاقتصادية، مع التركيز بشكل خاص على الأنشطة التى تمس الاحتياجات الأساسية للمواطنين، والتى يأتى على رأسها مشروعات الرعاية الصحية.

أضاف أنه سيتم من خلال البروتوكول دراسة إمكانية توفير التمويل اللازم لشراء المستحضرات الدوائية، والتجهيزات والمعدات الطبية، والكيماويات التى توفرها شركة هولدى فارما للتسويق والتصدير، مع ضمان سرعة تنفيذ هذه المشروعات، حيث تعد شركة هولدى فارما هى الذراع التسويقى والتجارى للشركة القابضة للأدوية، والتى تتيح توفير التمويل اللازم لعملاء الشركة من الصيدليات، والمراكز الطبية، والمستشفيات، والمعامل، ومراكز الأشعة، بعد استيفاء الشروط المقررة.

وأكد أبوالفتوح أن محفظة القروض الصغيرة والمتوسطة المباشرة وغير المباشرة بالبنك، بلغت نحو 64 مليار جنيه، لنحو 74 ألف مشروع، والتى من المخطط زيادتها إلى 100 مليار جنيه، بنهاية العام القادم، وهو ما يؤكد اهتمام البنك بملف تلك المشروعات؛ لما له من أثر إيجابى على تنفيذ خطط الدولة للتنمية، وتوفير المزيد من فرص العمل.

وأعرب الدكتور أحمد حجازى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية، عن سعادته بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى، أكبر المؤسسات المالية فى مصر، وأكثرها دعمًا للمشروعات التى تمس بشكل مباشر احتياجات المواطن المصرى، وعلى رأسها الصناعات الدوائية، والتى تمنحها الدولة اهتمامًا كبيرًا خاصة فى ضوء خطط التنمية، وما تتضمنه رؤية مصر 2030 من دعم الرعاية الصحية، وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطن المصرى؛ وهو ما دفع الشركة القابضة للأدوية لوضع وتنفيذ خطة طموحة لتطوير شركات الأدوية التابعة لها.

وشدد ممدوح عافية، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على دعم البنك المستمر لمشروعات الرعاية الصحية، من خلال توفير مجموعة من البرامج التمويلية الميسرة، التى تلبى احتياجات تلك المشروعات والأنشطة المرتبطة به وفقًا لمقوماتها واحتياجاتها التمويلية، مؤكدًا على أن البنك يراعى الطبيعة الخاصة للمشروعات التى يقوم بتمويلها، ومنها المشروعات الطبية، حيث يتم إتاحة التمويل بإجراءات سهلة ومبسطة تتناسب مع احتياجاتها، وبما يضمن جودة الخدمة وسرعة اتخاذ القرار.

من ناحيته، أفاد الدكتور محمد سعد عبدالصمد، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة هولدى فارما، أن البروتوكول يعزز التزام الشركة القابضة وشركاتها التابعة، بتقديم أفضل المنتجات والخدمات الطبية لعملائها من الصيدليات والمستشفيات والمراكز الطبية، ومراكز الأشعة، ومعامل التحاليل، حيث بلغ عدد الصيدليات المتعاملة مع الشركات التابعة للشركة القابضة حوالى 30 ألف صيدلية، فى حين بلغت مبيعات شركة الجمهورية التابعة للشركة القابضة من المعدات والتجهيزات الطبية 4.2 مليارات جنيه.

ولفت إلى أن الشركة تهدف إلى التوسع فى نشاطها بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى، حيث ترشح الشركة كافة الجهات والمشروعات الطبية المطلوب تمويلها بهدف دراسة طلبات التمويل، على أن تتولى الشركة توفير احتياجات تلك المشروعات من المستحضرات الطبية، والكيماوية، والتجهيزات والمعدات الطبية.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

موقف «نبيل» من الرئيس تجاه قرينته لحظة دخول قاعة منتدى شباب العالم (فيديو) #منتدي_شباب_العالم

منذ حوالي 10 ساعة

وثائق جديدة تكشف شراء "موزة" 44 فدانًا باسطنبول بمباركة أردوغان

منذ حوالي 12 ساعة

قتلى ومصابون فى اصطدام نقل مع ميكروباص بدائرى الوراق

منذ ساعة

الفخراني والحجار وإلهام شاهين يشاركون في عزاء محسن حلمي (صور)

الصور

image description

محافظ أسيوط يسلم الجوائز للفائزين بمسابقة "أجمل قرية"

image description

زراعة أشجار مثمرة في "إعلام بني سويف" بأسماء الشهداء (صور)

image description

إنشاء محطة رفع صرف صحي بأرمنت الأقصر

image description

الفحص بجهاز الفيبروسكان في ورشة عمل بـ"كبد أسيوط"

image description

أسيوط تفتتح معرض "خير مصر" لدعم ريادة الأعمال (صور)

الأكثر قراءة

هكذا أنهى عبدالحليم حافظ حياة فنان كبير.. «قال إن دمه ثقيل فأهمله المنتجون»

السيسى: لدينا القدرة على التدخل المباشر فى ليبيا لكننا لم نفعل #منتدى_شباب_العالم

تشريح جثة موظف قتلته زوجته فى أكتوبر

الأرصاد: الحرارة تعود لمعدلاتها غدًا.. والقاهرة 20 درجة

أيام زمان

أسرار شارلي شابلن المصري.. أضحك الناس بطريقة غريبة ومات قبل أن يزوج مراته

سر تلقيب أحمد راتب بـ«أبو كلثوم».. بهذه الطريقة كرّمه رفيق الحريري

هكذا أنهى عبدالحليم حافظ حياة فنان كبير.. «قال إن دمه ثقيل فأهمله المنتجون»

لهذه الأسباب كرهت يسرا والدها: "استغلها وشوه وجهها" (صور)

نجم الساعة

أسرار شارلي شابلن المصري.. أضحك الناس بطريقة غريبة ومات قبل أن يزوج مراته

الصحة

فوائد قناع الذهب للوجه والبشرة

"الباكوتشيول".. سحر إخفاء التجاعيد

علماء يطورون سطحا ذاتي التنظيف ضد البكتيريا

ماليزيا تطعّم زوارها الأجانب لمكافحة شلل الأطفال

الرئيس نيوز

"سلم الاتحاد الإفريقي" تشكر مصر لاستضافة اجتماع "الفنية للدفاع والأمن"

بعد تصريحات السيسي.. البحرين تؤيد مساعي مصر للحفاظ على وحدة ليبيا

السيسي يتفقد منطقة رواد الأعمال بمنتدى شباب العالم في شرم الشيخ

بدء ترشيح قضاة لإدارة مفوضية الانتخابات الجديدة في العراق

منوعات

مئات الوظائف شاغرة في وزارات ألمانية

20 ديسمبر الحكم على البريطانية "أماني" في تهمة تمويل الإرهاب

تراجع صيد وحيد القرن فى ناميبيا خلال 2019

بيع آلية تشفير خاصة بهتلر بـ100 ألف دولار

كشكول

وكيل تعليم دمياط يشهد احتفالية "مصر في عيون أبنائها"

بدون حذاء... طفلة تحصد ثلاث ميداليات ذهبية في مسابقات جري

محافظ قنا يتفقد مدرسة قوص الثانوية العسكرية بنين

اقتراحات بمنح تعليمية وتغيير مناهج بمنتدي شباب العالم

إسلام سياسي

الخلاف يزيد بين عناصر الإرهابية.. برنامج شهادات عزوز لتثبيت رواية معينة وليس توثيق تاريخ

مباركة سلفية لتظاهرات العراقيين المناهضة لإيران

واشنطن تعتزم سحب 4 آلاف جندي من أفغانستان خلال أيام

وثيقة استخباراتية تؤكد وصول 90% من الدواعش الأجانب لسوريا عبر تركيا

مقالات الرأي
يوسف إدوارد
ليالي التنوع في فيينا "2"
ماجد حبته
هزيمة منطقية لإخوان الجزائر
بسنت حسن
النقاب بين العنصرية والحرية
ماجد حبته
الليبيون يستردون عاصمتهم
المزيد

الثقافة

غدًا.. "موت بطعم النفط" على مائدة المركز الدولي للكتاب

الأربعاء.. أفلام الشباب في مركز الثقافة السينمائية

خدمات جديدة للناشرين في معرض القاهرة الدولي للكتاب

عبقري أم متطرف.. انتقادات لـ بيتر هاندكه الحاصل على نوبل في الآداب

صفحتنا ع الفيس بوك