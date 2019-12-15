بروتوكول تعاون بين الأهلي المصري وشركة هولدي فارما

وقّع يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصرى، والدكتور محمد سعد عبدالصمد، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة هولدى فارما للتسويق والتصدير، بروتوكول تعاون يهدف إلى دعم الصيدليات، والمراكز الطبية والمستشفيات، والمعامل، ومراكز الأشعة، التى تندرج تحت مظلة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



عقب التوقيع، صرح أبوالفتوح أن البروتوكول يأتي ليؤكد على التوجه الاستراتيجى للبنك فى دعم وتنمية المشروعات متناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة، فى كل الأنشطة الاقتصادية، مع التركيز بشكل خاص على الأنشطة التى تمس الاحتياجات الأساسية للمواطنين، والتى يأتى على رأسها مشروعات الرعاية الصحية.



أضاف أنه سيتم من خلال البروتوكول دراسة إمكانية توفير التمويل اللازم لشراء المستحضرات الدوائية، والتجهيزات والمعدات الطبية، والكيماويات التى توفرها شركة هولدى فارما للتسويق والتصدير، مع ضمان سرعة تنفيذ هذه المشروعات، حيث تعد شركة هولدى فارما هى الذراع التسويقى والتجارى للشركة القابضة للأدوية، والتى تتيح توفير التمويل اللازم لعملاء الشركة من الصيدليات، والمراكز الطبية، والمستشفيات، والمعامل، ومراكز الأشعة، بعد استيفاء الشروط المقررة.



وأكد أبوالفتوح أن محفظة القروض الصغيرة والمتوسطة المباشرة وغير المباشرة بالبنك، بلغت نحو 64 مليار جنيه، لنحو 74 ألف مشروع، والتى من المخطط زيادتها إلى 100 مليار جنيه، بنهاية العام القادم، وهو ما يؤكد اهتمام البنك بملف تلك المشروعات؛ لما له من أثر إيجابى على تنفيذ خطط الدولة للتنمية، وتوفير المزيد من فرص العمل.



وأعرب الدكتور أحمد حجازى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية، عن سعادته بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى، أكبر المؤسسات المالية فى مصر، وأكثرها دعمًا للمشروعات التى تمس بشكل مباشر احتياجات المواطن المصرى، وعلى رأسها الصناعات الدوائية، والتى تمنحها الدولة اهتمامًا كبيرًا خاصة فى ضوء خطط التنمية، وما تتضمنه رؤية مصر 2030 من دعم الرعاية الصحية، وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطن المصرى؛ وهو ما دفع الشركة القابضة للأدوية لوضع وتنفيذ خطة طموحة لتطوير شركات الأدوية التابعة لها.



وشدد ممدوح عافية، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على دعم البنك المستمر لمشروعات الرعاية الصحية، من خلال توفير مجموعة من البرامج التمويلية الميسرة، التى تلبى احتياجات تلك المشروعات والأنشطة المرتبطة به وفقًا لمقوماتها واحتياجاتها التمويلية، مؤكدًا على أن البنك يراعى الطبيعة الخاصة للمشروعات التى يقوم بتمويلها، ومنها المشروعات الطبية، حيث يتم إتاحة التمويل بإجراءات سهلة ومبسطة تتناسب مع احتياجاتها، وبما يضمن جودة الخدمة وسرعة اتخاذ القرار.



من ناحيته، أفاد الدكتور محمد سعد عبدالصمد، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة هولدى فارما، أن البروتوكول يعزز التزام الشركة القابضة وشركاتها التابعة، بتقديم أفضل المنتجات والخدمات الطبية لعملائها من الصيدليات والمستشفيات والمراكز الطبية، ومراكز الأشعة، ومعامل التحاليل، حيث بلغ عدد الصيدليات المتعاملة مع الشركات التابعة للشركة القابضة حوالى 30 ألف صيدلية، فى حين بلغت مبيعات شركة الجمهورية التابعة للشركة القابضة من المعدات والتجهيزات الطبية 4.2 مليارات جنيه.



ولفت إلى أن الشركة تهدف إلى التوسع فى نشاطها بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى، حيث ترشح الشركة كافة الجهات والمشروعات الطبية المطلوب تمويلها بهدف دراسة طلبات التمويل، على أن تتولى الشركة توفير احتياجات تلك المشروعات من المستحضرات الطبية، والكيماوية، والتجهيزات والمعدات الطبية.