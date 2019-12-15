استقرار أسعار النفط خلال تعاملات اليوم

استقرت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأحد، وذلك بعد أن ارتفعت لأكثر من 2% خلال تعاملات أمس السبت، وكسر حاجز الـ65 دولار لخام "برنت" لأول مرة منذ 90 يومًا، وذلك بسبب التطورات التجارية الإيجابية بين أكبر اقتصاديين فى العالم.



وسجل سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير أكثر من 2% ليسجل 65.22 دولار للبرميل، كما سجل سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يناير بنسبة تزيد عن 1.5% مسجلًا 60.7 دولار للبرميل.



وتأتي مكاسب النفط بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن بلاده توصلت إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من الصفقة التجارية مع الصين وهو ما أكدته بكين قبل ذلك.



ونص اتفاق التجارة في المرحلة الأولى الذي يتضمن إلغاء التعريفات الجمركية على البضائع الصينية على مراحل، حيث أكد الرئيس دونالد ترامب أنه سيتم تخفيض بعض الرسوم وقال إن الجولة المقبلة من المحادثات ستبدأ على الفور.

