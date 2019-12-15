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حبيبة جان يامان السابقة ترد على تصريحاته حول ضرورة وجود رغبة جنسية في الدراما

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 08:13 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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تحدثت النجمة التركية بستيمسو أوزديمير، الحبيبة السابقة للنجم التركي جان يامان، والذي أثار حالة جدل واسعة بسبب تصريحاته حول أن الرغبة الجنسية سبب نجاح الأعمال الدرامية.

وقالت بستيمسو أوزديمير، في تصريحاتها للصحافة التركية: "يمكنني قول الكثير لكني لن أقول شيئا.. إنه وضع فيه احتقار للمرأة، وكل شخص يمثل نفسه".

وكانت بستيمسو، قد أعلنت انفصالها عن جان يامان، في عام 2017، أثناء تجسيد دوره في مسلسل "البدر"، والذي حقق نسبة نجاح كبيرة وقت عرضه.

تصريحات جان يامان المثيرة للجدل
أكد جان يامان، وجود قصة حب بينه وبين بطلة المسلسل النجمة ديميت أوزديمير، موضحًا أنها بدأت خلال عرض حلقات المسلسل.

وأضاف خلال حواره مع صحيفة "حريات"، التركية، أنه بدأ يعيش علاقة حب مع ديميت أوزديمير عند الحلقة 20 من المسلسل، ولكن العلاقة انتهت.

وتابع: "بطلا العمل ينقسمان لقسمين، ذوي رغبة جنسية عالية، ومن ليست لديهم رغبة جنسية، ويجب تشكيل فريق العمل بناءً على هذا المقياس".

واستطرد: "إذا المسلسل لم يجعل المشاهد يتساءل "هل البطلان يعيشان قصة حب حقيقية فإن هذا العمل لم ينجح، وأنا وديميت مشاهدنا كانت مشتعلة ووصلنا للذروة".

وكان آخر أعمال جان يامان، مسلسل "الطائر المبكر"، مع النجمة ديميت أوزديمير، وحقق العمل نسبة نجاح كبيرة وعرض على موسمين، وتمت ترجمته لأكثر من لغة.
حبيبة جان يامان السابقة ترد على تصريحاته حول ضرورة وجود رغبة جنسية في الدراما
حبيبة جان يامان السابقة ترد على تصريحاته حول ضرورة وجود رغبة جنسية في الدراما
حبيبة جان يامان السابقة ترد على تصريحاته حول ضرورة وجود رغبة جنسية في الدراما
حبيبة جان يامان السابقة ترد على تصريحاته حول ضرورة وجود رغبة جنسية في الدراما
حبيبة جان يامان السابقة ترد على تصريحاته حول ضرورة وجود رغبة جنسية في الدراما
حبيبة جان يامان السابقة ترد على تصريحاته حول ضرورة وجود رغبة جنسية في الدراما
حبيبة جان يامان السابقة ترد على تصريحاته حول ضرورة وجود رغبة جنسية في الدراما
حبيبة جان يامان السابقة ترد على تصريحاته حول ضرورة وجود رغبة جنسية في الدراما

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