النفط السورية: بئران جديدان للغاز إلى الخدمة في حمص

أعلنت وزارة النفط السورية أنها تمكنت من إصلاح بئرين غازيين جديدين بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون متر مكعب من الغاز يوميًا.



قال وزير النفط، علي غانم، إن "إدخال هذين البئرين في الإنتاج سيزيد كميات الغاز الموردة إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية ما سينعكس إيجابًا على الواقع الكهربائي خلال الفترة القادمة".



ونقلت صفحة رئاسة الوزراء السورية عن غانم أن فنيي الوزارة نجحوا بإصلاح بئري: الشريفة 2، والشريفة 104 في المنطقة الوسطى، في زمن قياسي، وبخبرات وطنية بالتعاون مع شركة الانشاءات العسكرية.



كانت وزارة النفط أعلنت إدخال بئر جديدة للغاز في دير عطية وقالت إنه من المقرر أن ينتج ما بين 450 إلى 600 ألف متر مكعب يوميا.



وتعاني البلاد أزمة متجددة في تأمين الطاقة الكهربائية، وتوافر مادة الغاز وخاصة المنزلي، مع بدء الشتاء حيث يزداد الطلب على الطاقة بمختلف أشكالها.



وبعد أشهر طويلة من تأمين استقرار جيد في الطاقة الكهربائية عادت البلاد لتعيش ساعات طويلة من "التقنين" في الطاقة الكهربائية.