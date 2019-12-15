غدًا.. "موت بطعم النفط" على مائدة المركز الدولي للكتاب

ينظم المركز الدولي للكتاب، في السادسة من مساء غدٍ، ندوة لمناقشة كتاب "موت بطعم النفط" لللباحثة في الدراسات الإفريقية رشا رمزي، والصادر مؤخرًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.



ومن المقرر أن يشارك في مناقشة الكتاب كل من الدكتور باسم فياض أستاذ الاقتصاد والخبير في اقتصاديات التنمية، والمهندس محمد جادو نائب رئيس الهيئة العامة للبترول.



يدور الكتاب حول صناعة النفط في نيجيريا وأثرها على الاستقرار السياسي في نيجيريا واستشراء حالة الصراع السياسي بسبب النفط في إقليم دلتا النيجر في نيجيريا، كما يتحدث عن أسباب ظهور إقليم دلتا النيجر منذ عام 1990 على قائمة أكثر المناطق التهابًا وتوترًا من حيث النزاعات المسلحة والاعتداءات على المنشآت البترولية، الذي ترتب على الصراع على النفط بين السكان المحليين والشركات متعددة الجنسيات وشركات الأمن الخاصة من جهة أخرى.