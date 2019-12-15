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كاهنة بهلول: اختلاط النساء والرجال في المسجد هو الأصل في الإسلام

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 08:07 م
مسجد يصلي فيه الرجال
مسجد يصلي فيه الرجال والنساء
أحلام عبدالرحمن
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بررت كاهنة بهلول الباحثة الجزائرية في الدراسات وأول إمام سيدة في فرنسا، سعيها لبناء مسجد يصلي فيه الرجال والنساء معًا بدون أي حواجز، بأنه الأصل في الإسلام.

أصل الاختلاط في المسجد

وقالت كاهنة بهلول خلال حوارها على فضائية "الغد": "في مسجد الرسول كان الرجال والنساء يصلون في نفس القاعة، لم يكن هناك حائط يفصل بينهما، الرجال في الأمام والنساء في آخر القاعة، وكان ذلك لاحتياجات في عصرهم، لتتمكن النساء من الخروج قبل الرجال.

إمامة المرأة للصلاة

وأوضحت كاهنة بهلول، أن إمامة المرأة للصلاة، مثبتة في مسند ابن حنبل. فهناك حديث عن أم ورقة التي كانت أول إمام امرأة أمرها الرسول أن تؤم بأهل دارها، مشيرة إلى أن المشكلة في التفسير وقراءة المراجع، المتزمتون يفسرون دارها أنها تصلي بنساء دارها، أما من لديه قراءة منفتحة يقول إن دارها تعني الدوايرة أو الحي، الذي تعيش فيه.

تهديدات بالقتل

أكدت كاهنة بهلول، أنها تلقت ردود فعل سلبية على دعوتها، تباينت الردود بين الشتم والتكفير والتهديد بالقتل، لكنها صامدة وتركز على مشروعها، مردفة:"هذه الردود في العقليات الذكورية المتزمتة، شيء متوقع، ولا أخشى التعرض للذبح، أنا مؤمنة، إن كان مكتوبا أن أموت اليوم سأموت، وإن كتب لي الله أن أعيش 100 عام سأعيشها، كما أؤمن أن لدي أشياء يجب أن أقوم بها، ومن المشاريع التي يجب أن أفعلها في حياتي العمل على مشروع مسجد فاطمة".

مسجد فاطمة

وتشير كاهنة بهلول، إلى أن مسجد فاطمة، يتجاوز الخطوط الحمراء بالنسبة للمتزمتين، وليس بالنسبة للإسلام، والهدف من إنشائه تعريف الناس بالإسلام التنويري، أو الإسلام الصحيح قبل دخول الأفكار الجهادية عليه، وتقول:"أتأسف كثيرًا لأن شباب المسلمين اليوم لا يعرفون المفكرين مثل ابن رشد وابن سينا والفارابي، يجب أن يعرفوا دين جدي وجدتي قبل أن يتحول إلى الإسلام الجهادي والذي يضطهد المرأة ويحارب حقوقها في الساحة العمومية".

منْ كاهنة بهلول؟

ولدت كاهنة بهلول في باريس من أم فرنسية وأب جزائري، سافرت في طفولتها مع عائلتها إلى ولاية بجاية في الجزائر، وهناك حصلت على شهادة الحقوق، عرفت عن كثب الإسلام السياسي من خلال العشرية السوداء في الجزائر، ثم عادت إلى فرنسا وحصلت على درجة الماجستير في دراسات لها عن ابن عربي، وتستعد للحصول على الدكتوراه، لها العديد من المقالات والمشاركات في المنتديات المختلفة.

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