العاهل المغربي يهنئ الرئيس الجزائري المنتخب عبدالمجيد تبون

بعث العاهل المغربي، الملك محمد السادس، ببرقية تهنئة للرئيس الجزائري المنتخب، عبدالمجيد تبون، أعرب له فيها عن "أصدق التهاني" بعد انتخابه.



وقال الملك في البرقية مخاطبا تبون إنه "على إثر انتخابكم رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يطيب لي أن أعرب لكم عن أصدق التهاني، مقرونة بتمنياتي لكم بكامل التوفيق في مهامكم السامية".



أضاف "إذ أجدد دعوتي السابقة لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين الجارين، على أساس الثقة المتبادلة والحوار البناء، أرجو أن تتفضلوا، صاحب الفخامة بقبول أصدق عبارات تقديري".