"عمليات التنمية المحلية" ترصد توابع الأمطار بالمحافظات

تابعت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، الأحد، على مدار الساعة الإجراءات التي اتخذتها المحافظات للتعامل مع مياه الامطار ومتابعة فرق الطوارئ المشكلة للتدخل السريع في أية أمور طارئة، في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية بمتابعة جهود إزالة تراكمات مياه الأمطار.



وشهدت مناطق متفرقة بالجيزة والإسكندرية وبورسعيد ودمياط والقليوبية والسويس ومطروح والبحيرة والغربية سقوط أمطار ما بين متوسطة وغزيرة في الصباح الباكر، على خلفية موجة الطقس السيئ وحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.



وشدد وزير التنمية المحلية، على ضرورة متابعة القيادات المحلية ميدانيًا للإجراءات، التي يتم اتخاذها وتوجيه عربات شفط مياه إضافية لأماكن تجمع الامطار وإزالة أية أضرار قد تسببها، حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين مع موافاة غرفة العمليات المركزية بالوزارة بتقارير دورية على مدار اليوم.



واطمأن شعراوي على الإجراءات التي قامت بها المحافظات المشار إليها، حيث تمت مراجعة خطة انتشار المعدات وإيجاد محاور مرورية وطرق بديلة للطرق المزدحمة، نتيجة سقوط الأمطار والتنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي، لمتابعة تسليك شبكات الصرف لاستيعاب مياه الأمطار.