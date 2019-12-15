في ليبيا.. كعادتها قطر ضد التيار (فيديو)

قدمت قطر خدمة جديدة لتركيا في ليبيا، حيث احتضنت لقاء "تركيا-ليبيا" على هامش منتدى الدوحة بمشاركة كلا من وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ورئيس الأركان التركي يشار غولر ورئيس حكومة طرابلس فايز السراج.

الاجتماع تناول، وفقا لقناة "مداد نيوز" السعودية، مذكرتي التفاهم الموقعتين بين أردوغان والسراج بشأن تحديد مناطق النفوذ البحرية والتعاون العسكري والأمني.

وزعم أكار أن ما تقوم به تركيا مع حكومة السراج هو لحماية لحقوقها النابعة من القانون الدول.

ويشكل التدخل القطري في ليبيا بالمال والسلاح عائقا أمام مساعي إعادة توحيد ليبيا والقضاء على الميليشيات المسلحة وداعما لأطماع تركيا في شرق المتوسط.



