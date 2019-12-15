الفخراني والحجار وإلهام شاهين يشاركون في عزاء محسن حلمي (صور)

شارك عدد من نجوم الفن في عزاء المخرج الراحل محسن حلمى بمسجد عمر مكرم بالتحرير.



وحضر العزاء كل من علي الحجار ويحي الفخراني، وحمدي الوزير، ولطفي لبيب وأشرف عبدالله، ودلال عبدالعزير وإلهام شاهين، وسميحة أيوب وسميرة عبدالعزيز ونسرين أمين.



وتوفى محسن حلمى، الأربعاء الماضى، وشيعت جنازته من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الظهر، وشارك فى تشييع الجثمان عدد من نجوم الفن والغناء منهم، الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين، ومحمود حميدة، وأحمد عبدالعزيز، وسيدر جب، وريهام عبدالغفور، ومحمد العدل.



وقدم المخرج الراحل محسن حلمى عددا كبيرا من العروض المسرحية ومنها "عريس لبنت السلطان" بطولة لطفى لبيب، "فيما يبدو سرقوا عبدو" بطولة أحمد أدم وعبير صبرى وميمى جمال وصلاح عبد الله، "حلو وكداب"، "أولاد ثريا"، و"ليلة من ألف ليلة"، وتم تكريمه موخرًا فى المهرجان القومى للمسرح.

‎مسرحية "ليلة من ألف ليلة" للنجم يحيى الفخرانى كانت آخر أعمال الراحل محسن حلمى وتم عرضها على خشبة المسرح القومى بالعتبة، وشارك فى بطولتها لطفى لبيب، هبة مجدى، محمد محسن، ضياء عبد الخالق، سلمى غريب، موسيقى وألحان أحمد صدقى، وديكور محمد الغرباوى، وأزياء نعيمة العجمى، وتنفيذ موسيقى يحيى الموجى، استعراضات مجدى صابر.