مصرع فتاة تناولت صبغة شعر بالخطأ في قنا

لقيت فتاة مصرعها، مساء الأحد، بقرية الطويرات التابعة لمركز قنا، إثر تناولها صبغة شعر فيما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء محمد ضبش، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد بأن مستشفى قنا العام استقبل "فاطمة.أ.ح"، مقيمة بقرية الطويرات بقنا، جثة هامدة إثر تناولها مادة سامة عن الطريق الخطأ.



فيما تكثف أجهزة الأمن بقنا من جهودها لكشف ملابسات وغموض الحادث، وذلك بعد ورود تقرير الطب الشرعي، الذي تبين أنها تناولت صبغة شعر، ما أدى إلى وفاتها، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.