فيديو تنسيقية الأحزاب: منتدى شباب العالم أصبح قبلة لصناع القرار العالمي
الأحد 15/ديسمبر/2019 - 07:49 م
سناء إسماعيلطباعة
علق عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أعمال منتدى شباب العالم، قائلًا: إن النسخة الثالثة من المنتدى تحمل وجهًا مغايرًا للمنتديات الشبابية المتعارف عليها.
منتدى شباب العالم أصبح قبلة لصناعة القرار العالمي
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية رشا مجدي، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هذه النسخة لا تقتصر على تحاور الشباب على مستوى العالم، وإنما أصبحت قبلة لصناع القرار العالمي، لوضع رؤى كاملة عبر نقاشات الشباب في المنتدى.
وتابع: أن الجلسة الأولى من المنتدى حملت حالة من المكاشفة والمصارحة، وأن هناك رسائل مباشرة بشأن ضرورة استعادة الدولة الوطنية، وتحقيق الاصطفاف الوطني والعربي لدحر الإرهاب والتنظيمات الإرهابية.
كشف القوى الداعمة للإرهاب
وأشار إلى أن تناول الجلسة بالنقاش أهمية كشف الدول الداعمة للإرهاب، ولم يتبق غير تحقيق المواجهة والقضاء على هذه البؤر وهذه الأوبئة التي تحيط بالمنطقة العربية.
وتطرق خلال المداخلة على كلام أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال الجلسة والتي رفض فيها وصف ما شهده العالم العربي في 2011 بالربيع العربي، مردفًا: "هي لا يطلق عليها الربيع العربي، لكنها أكذوبة عاشتها الدول العربية".
منتدى شباب العالم أصبح قبلة لصناعة القرار العالمي
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية رشا مجدي، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هذه النسخة لا تقتصر على تحاور الشباب على مستوى العالم، وإنما أصبحت قبلة لصناع القرار العالمي، لوضع رؤى كاملة عبر نقاشات الشباب في المنتدى.
وتابع: أن الجلسة الأولى من المنتدى حملت حالة من المكاشفة والمصارحة، وأن هناك رسائل مباشرة بشأن ضرورة استعادة الدولة الوطنية، وتحقيق الاصطفاف الوطني والعربي لدحر الإرهاب والتنظيمات الإرهابية.
كشف القوى الداعمة للإرهاب
وأشار إلى أن تناول الجلسة بالنقاش أهمية كشف الدول الداعمة للإرهاب، ولم يتبق غير تحقيق المواجهة والقضاء على هذه البؤر وهذه الأوبئة التي تحيط بالمنطقة العربية.
وتطرق خلال المداخلة على كلام أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال الجلسة والتي رفض فيها وصف ما شهده العالم العربي في 2011 بالربيع العربي، مردفًا: "هي لا يطلق عليها الربيع العربي، لكنها أكذوبة عاشتها الدول العربية".