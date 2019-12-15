فيديو تنسيقية الأحزاب: منتدى شباب العالم أصبح قبلة لصناع القرار العالمي

علق عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أعمال منتدى شباب العالم، ‏قائلًا: إن النسخة الثالثة من المنتدى تحمل وجهًا مغايرًا للمنتديات الشبابية المتعارف عليها.‏



منتدى شباب العالم أصبح قبلة لصناعة القرار العالمي



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية رشا مجدي، والمُذاع عبر ‏فضائية "صدى البلد"، أن هذه النسخة لا تقتصر على تحاور الشباب على ‏مستوى العالم، وإنما أصبحت قبلة لصناع القرار العالمي، لوضع رؤى كاملة عبر نقاشات الشباب ‏في المنتدى. ‏



وتابع: أن الجلسة الأولى من المنتدى حملت حالة من المكاشفة والمصارحة، وأن هناك ‏رسائل مباشرة بشأن ضرورة استعادة الدولة الوطنية، وتحقيق الاصطفاف الوطني والعربي لدحر ‏الإرهاب والتنظيمات الإرهابية.



كشف القوى الداعمة للإرهاب

وأشار إلى أن تناول الجلسة بالنقاش أهمية كشف الدول الداعمة للإرهاب، ولم يتبق غير ‏تحقيق المواجهة والقضاء على هذه البؤر وهذه الأوبئة التي تحيط بالمنطقة العربية. ‏



وتطرق خلال المداخلة على كلام أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال الجلسة والتي رفض ‏فيها وصف ما شهده العالم العربي في 2011 بالربيع العربي، مردفًا: "هي لا يطلق عليها الربيع ‏العربي، لكنها أكذوبة عاشتها الدول العربية".‏