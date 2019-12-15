-
الأحد 15 ديسمبر 2019 الموافق 18 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

فيديو تنسيقية الأحزاب: منتدى شباب العالم أصبح قبلة لصناع القرار العالمي

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 07:49 م
منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم
سناء إسماعيل
طباعة
علق عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أعمال منتدى شباب العالم، ‏قائلًا: إن النسخة الثالثة من المنتدى تحمل وجهًا مغايرًا للمنتديات الشبابية المتعارف عليها.‏

منتدى شباب العالم أصبح قبلة لصناعة القرار العالمي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية رشا مجدي، والمُذاع عبر ‏فضائية "صدى البلد"، أن هذه النسخة لا تقتصر على تحاور الشباب على ‏مستوى العالم، وإنما أصبحت قبلة لصناع القرار العالمي، لوضع رؤى كاملة عبر نقاشات الشباب ‏في المنتدى. ‏

وتابع: أن الجلسة الأولى من المنتدى حملت حالة من المكاشفة والمصارحة، وأن هناك ‏رسائل مباشرة بشأن ضرورة استعادة الدولة الوطنية، وتحقيق الاصطفاف الوطني والعربي لدحر ‏الإرهاب والتنظيمات الإرهابية.

كشف القوى الداعمة للإرهاب
وأشار إلى أن تناول الجلسة بالنقاش أهمية كشف الدول الداعمة للإرهاب، ولم يتبق غير ‏تحقيق المواجهة والقضاء على هذه البؤر وهذه الأوبئة التي تحيط بالمنطقة العربية. ‏

وتطرق خلال المداخلة على كلام أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال الجلسة والتي رفض ‏فيها وصف ما شهده العالم العربي في 2011 بالربيع العربي، مردفًا: "هي لا يطلق عليها الربيع ‏العربي، لكنها أكذوبة عاشتها الدول العربية".‏

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شباب «تنسيقية الأحزاب» يتحدثون عن «أيام التاريخ»

عضو تنسيقية شباب الأحزاب: منتدى شباب العالم يستعرض خطة "٢٠٦٣"

عضو تنسيقية الأحزاب: ملتقى الشباب يتيح عرض القضايا العربية الإفريقية

مصعب أمين: الأمن الغذائى والثورة الصناعية والذكاء الاصطناعى على رأس جدول الأعمال

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 18 ساعة

القتال يشتد قرب طرابلس مع تقدم قوات الجيش الليبى

منذ حوالي 7 ساعات

أول قائدة طائرة دون ذراعين فى #منتدى_شباب_العالم: لست ضحية

منذ ساعة و 6 دقيقة

الفخراني والحجار وإلهام شاهين يشاركون في عزاء محسن حلمي (صور)

منذ حوالي 8 ساعات

تشريح جثة موظف قتلته زوجته فى أكتوبر

الصور

image description

محافظ أسيوط يسلم الجوائز للفائزين بمسابقة "أجمل قرية"

image description

زراعة أشجار مثمرة في "إعلام بني سويف" بأسماء الشهداء (صور)

image description

إنشاء محطة رفع صرف صحي بأرمنت الأقصر

image description

الفحص بجهاز الفيبروسكان في ورشة عمل بـ"كبد أسيوط"

image description

أسيوط تفتتح معرض "خير مصر" لدعم ريادة الأعمال (صور)

الأكثر قراءة

هكذا أنهى عبدالحليم حافظ حياة فنان كبير.. «قال إن دمه ثقيل فأهمله المنتجون»

السيسى: لدينا القدرة على التدخل المباشر فى ليبيا لكننا لم نفعل #منتدى_شباب_العالم

تشريح جثة موظف قتلته زوجته فى أكتوبر

الأرصاد: الحرارة تعود لمعدلاتها غدًا.. والقاهرة 20 درجة

أيام زمان

أسرار شارلي شابلن المصري.. أضحك الناس بطريقة غريبة ومات قبل أن يزوج مراته

سر تلقيب أحمد راتب بـ«أبو كلثوم».. بهذه الطريقة كرّمه رفيق الحريري

هكذا أنهى عبدالحليم حافظ حياة فنان كبير.. «قال إن دمه ثقيل فأهمله المنتجون»

لهذه الأسباب كرهت يسرا والدها: "استغلها وشوه وجهها" (صور)

نجم الساعة

أسرار شارلي شابلن المصري.. أضحك الناس بطريقة غريبة ومات قبل أن يزوج مراته

الصحة

فوائد قناع الذهب للوجه والبشرة

"الباكوتشيول".. سحر إخفاء التجاعيد

علماء يطورون سطحا ذاتي التنظيف ضد البكتيريا

ماليزيا تطعّم زوارها الأجانب لمكافحة شلل الأطفال

الرئيس نيوز

"سلم الاتحاد الإفريقي" تشكر مصر لاستضافة اجتماع "الفنية للدفاع والأمن"

بعد تصريحات السيسي.. البحرين تؤيد مساعي مصر للحفاظ على وحدة ليبيا

السيسي يتفقد منطقة رواد الأعمال بمنتدى شباب العالم في شرم الشيخ

بدء ترشيح قضاة لإدارة مفوضية الانتخابات الجديدة في العراق

منوعات

مئات الوظائف شاغرة في وزارات ألمانية

20 ديسمبر الحكم على البريطانية "أماني" في تهمة تمويل الإرهاب

تراجع صيد وحيد القرن فى ناميبيا خلال 2019

بيع آلية تشفير خاصة بهتلر بـ100 ألف دولار

كشكول

وكيل تعليم دمياط يشهد احتفالية "مصر في عيون أبنائها"

بدون حذاء... طفلة تحصد ثلاث ميداليات ذهبية في مسابقات جري

محافظ قنا يتفقد مدرسة قوص الثانوية العسكرية بنين

اقتراحات بمنح تعليمية وتغيير مناهج بمنتدي شباب العالم

إسلام سياسي

الخلاف يزيد بين عناصر الإرهابية.. برنامج شهادات عزوز لتثبيت رواية معينة وليس توثيق تاريخ

مباركة سلفية لتظاهرات العراقيين المناهضة لإيران

واشنطن تعتزم سحب 4 آلاف جندي من أفغانستان خلال أيام

وثيقة استخباراتية تؤكد وصول 90% من الدواعش الأجانب لسوريا عبر تركيا

مقالات الرأي
يوسف إدوارد
ليالي التنوع في فيينا "2"
ماجد حبته
هزيمة منطقية لإخوان الجزائر
بسنت حسن
النقاب بين العنصرية والحرية
ماجد حبته
الليبيون يستردون عاصمتهم
المزيد

الثقافة

"صيانة السيارات".. برنامج لتنمية مهارات العمال بقصور الثقافة

غدًا.. "موت بطعم النفط" على مائدة المركز الدولي للكتاب

الأربعاء.. أفلام الشباب في مركز الثقافة السينمائية

خدمات جديدة للناشرين في معرض القاهرة الدولي للكتاب

صفحتنا ع الفيس بوك