سر تلقيب أحمد راتب بـ«أبو كلثوم».. بهذه الطريقة كرّمه رفيق الحريري

"الحقيقة أن الصعوبات التي واجهتني في أداء شخصية محمد القصبجي في مسلسل أم كلثوم تكمن في أن القصبجي لم يكن نجم غلاف كما يقولون، فلم يدلي بأي أحاديث صحفية أو اذاعية اللهم إلا تسجيل واحد بصوته وهو يغني رق الحبيب، ومن خلال سماعي لهذه الأغنية استطعت أن استشف بعضًا من صفاته الشخصية منها الهدوء الذي يتخلله عصبية المزاج كما استطعت استنباط ملامح الشخصية الدرامية وليست الشكلية أو الحركية".

تحدث الفنان أحمد راتب بهذه الكيفية في حوار صحفي لـ"جريدة الأحرار" عام 200، عن دراسته لشخصية الفنان محمد قصبجي التي جسدها في مسلسل أم كلثوم للمخرجة إنعام محمد علي.



واعترف أحمد راتب في حواره، بأن الجمهور اللبناني احتفي كثيرًا بأداؤه في المسلسل، بالإضافة إلى إشادة رئيس وزراء لبنان رفيق الحريري الذي قال : "إن كانت صابرين أم كلثوم، فأحمد راتب أبو كلثوم".



كما أن الملكة رانيا ملكة الأدرن أشادت بدوره أيضًا، كونه استطاع أن يعرّف الشباب العربي بشخصية "القصبحي" الملحن الكبير.