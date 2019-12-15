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محافظات

محافظ أسيوط يسلم الجوائز للفائزين بمسابقة "أجمل قرية"

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 07:34 م
جريدة الدستور
أسيوط – محمد أبو شادي:
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سلم اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الجوائز للفائزين بمسابقة "أجمل قرية" بمركز ساحل سليم خلال احتفالية كبرى بقاعة المؤتمرات بمجلس مركز ومدينة ساحل سليم؛ والتي تم اطلاقها لخلق روح المنافسة بين الوحدات المحلية لتقديم أفضل ما لديهم من أجل الفوز بالمسابقة وفقًا لمحاور وشروط موضوعة مسبقًا.
جاء ذلك بحضور أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والطبيعية بالمحافظة.
بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري تلاها تلاوة آيات من الذكر الحكيم "القرآن الكريم"، ثم كلمات ترحيب بالحضور تلاها عرض لفيديو تسجيلي عن المسابقة، ثم فيديو عن الإنجازات والمشروعات التي تمت بمركز ومدينة ساحل سليم؛ واستمع المحافظ للأغاني الوطنية المقدمة من فريق كورال مدرسة ساحل سليم الإعدادية بنات، فضلًا عن تسليم الجوائز على الفائزين بالمراكز الأولى وسط فرحة العاملين بالإدارة المحلية وزغاريد المواطنين.

وقال المحافظ: "علينا جميعًا كل في نطاق عمله بذل مزيد من الجهد والعمل على خدمة مواطنينا في كافة القطاعات والمجالات"، مشيدًا بمثل هذه المسابقات التي تخلق نوعًا من المنافسة بين مسئولي الوحدات المحلية والمؤسسات والهيئات المختلفة؛ لتطوير وتقديم خدمات أفضل للمواطنين والإسهام في النهوض بمستوى النظافة والمرافق، وإضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق وتوفير بيئة صحية نظيفة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على المستويات كافة.
محافظ أسيوط يسلم الجوائز للفائزين بمسابقة "أجمل قرية"
محافظ أسيوط يسلم الجوائز للفائزين بمسابقة "أجمل قرية"
محافظ أسيوط يسلم الجوائز للفائزين بمسابقة "أجمل قرية"
محافظ أسيوط يسلم الجوائز للفائزين بمسابقة "أجمل قرية"
محافظ أسيوط يسلم الجوائز للفائزين بمسابقة "أجمل قرية"
محافظ أسيوط يسلم الجوائز للفائزين بمسابقة "أجمل قرية"
محافظ أسيوط يسلم الجوائز للفائزين بمسابقة "أجمل قرية"
محافظ أسيوط يسلم الجوائز للفائزين بمسابقة "أجمل قرية"
محافظ أسيوط يسلم الجوائز للفائزين بمسابقة "أجمل قرية"
محافظ أسيوط يسلم الجوائز للفائزين بمسابقة "أجمل قرية"

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