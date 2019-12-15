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سياسي

الثلاثاء.. "محلية النواب" تناقش طلبات إحاطة عن الفيوم

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 07:33 م
أحمد السجينى
أحمد السجينى
إسلام نصير
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تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة أحمد السجينى، 3 اجتماعات بعد غد؛ لمناقشة 9 طلبات إحاطة متعلقة بمشكلات وقضايا في محافظة الفيوم، بحضور قيادات المحافظة وهيئة الطرق والكبارى، وعدد من ممثلي الحكومة من الوزارات المختلفة مثل النقل والمواصلات والإسكان والتنمية المحلية، وغيرها.

وتناقش اللجنة خلال الاجتماع الأول، طلبى الإحاطة المقدمين من النائب هشام والي، بشأن عدم تنفيذ توصيات رئيس مجلس الوزراء الصادرة أثناء زيارته لمحافظة الفيوم خلال شهر مارس 2019، بخصوص مشروعات رصف الطرق بالمحافظ، وعدم تنفيذ توصيات رئيس مجلس الوزراء الصادرة أثناء زيارته لمحافظة الفيوم بخصوص سرعة الانتهاء من أعمال رصف طريق دموالفيوم، حيث يعتبر المخرج الوحيد لطريق الفيوم بني سويف الصحراوي.

كما يشهد الاجتماع مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة نشوى حسين هاشم، بشأن توقف عملية الرصف بطريق (العجميين – طبهار)، فضلا عن عدم البدء في رصف طريق (جبل سعد - أبوجنشو - العجميين - النصارية)، بمركز أبشواي بالفيوم.

وتناقش لجنة الإدارة المحلية خلال الاجتماع الثانى،  طلبات الإحاطة المقدمة من النائب ياسر سلومة، الأول بشأن عدم رصف طريق أطسا الفيوم الذي يبلغ طوله 9 كم بسبب الخلاف حول أماكن توصيل الغاز الطبيعي، على الرغم من الموافقة على الرصف منذ 3 سنوات، والثاني بشأن رصف طريق الفيوم قلمشاه، بطول 15 كم، والثالث بشأن رصف طريق بحر البنات الرابط بين مركزي أطسا ويوسف الصديق – محافظة الفيوم، بكسوة خرسانية.

 وخلال الاجتماع الثالث، تناقش لجنة الإدارة المحلية، طلب الإحاطة المقدم من النائب منجود الهواري، بشأن عدم إقامة مبنى جديد لمدرية الأوقاف بالفيوم على الأرض المخصصة لذلك، على الرغم من أن المبنى الذي تقوم المديرية بإدارة أعمالها من خلاله حاليا قابل للسقوط والانهيار.

وتنظر اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محسن أبوسمنة، بشأن عدم استكمال مشروع الصرف الصحي بقرى (سرسنا - فرقص - السعيدية) بمركز طامية بالفيوم، ما تسبب في انتشار الأمراض الوبائية المزمنة بتلك القرى، والثاني: عدم وجود صرف صحي بمنطقة أرض الشرف والجبالية ومصطفى محمود بمركز ومدينة طامية – محافظة الفيوم، ما تسبب في تفشي الأمراض الوبائية وغرق العديد من المنازل.

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