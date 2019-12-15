انقلاب سيارة فنطاس محملة بمياه مرتفعة الملوحة ببني سويف

انقلبت سيارة نقل فنطاس محمّلة بمياه مرتفعة الملوحة، الأحد، والمستخرجة من آبار البترول بالطريق الزراعي الفرعي «ننا-إهناسيا» غرب محافظة بني سويف دون حدوث تسريب.



تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من العميد محمود مهنى، مأمور مركز شرطة إهناسيا، يفيد بتلقيه بلاغا بانقلاب سيارة فنطاس محمل بمياه مرتفعة الملوحة بأرض زراعية بعزبة القرملاوي، بالطريق الزراعي "إهناسيا - ننا" دائرة المركز، دون مصابين.



وتبين من التحريات الأولية أنه أثناء سير السيارة رقم 967 ص ي م نقل بمقطورة، تابعة لشركة قطاع خاص قيادة "محمد.ع.ع"، 38 عامًا، سائق، مقيم مركز إسنا بالأقصر، بالطريق الزراعي إهناسيا ــ ننا، متجهًا إلي قرية سدمنت الجبل، وأثناء تفاديه إحدى السيارات، ونظرًا لضيق الطريق أختلت عجلة القيادة بيده وانقلاب السيارة بأرض زراعية على جانب الطريق، ووقوع الحادث.



وبسؤال "محمد.م.م"، 36 عامًا، مهندس بالشركة، حيث قرر أن الفنطاس طوله 13 مترا وسعته 50 متر مكعب محمل بمياه مرتفعة الملوحة يتم فصلها عن الزيت الخام أثناء استخراجه من إحدي آبار البترول بموقع ننا الخاص بالشركة التابعة للهيئة العامة للبترول، وأن المياه يتم التخلص منها بالحقن في الأبار أو إعادة المعالجة، وأن الفنطاس مغلق تمامًا، ولا يوجد به تسريب.



وتبين من التحريات تفريغ ونقل الحمولة لسيارة أخرى بمعرفة شركة للخدمات البترولية المتخصصة في هذا الشأن، وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة بموقع الحادث لحين نقل الحمولة ورفع السيارة.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 3817 إداري مركز شرطة إهناسيا.