36 وسيلة إعلامية دولية تغطي فعاليات #منتدى_شباب_العالم

أعلنت إدارة منتدى شباب العالم عن وجود 36 وسيلة إعلامية دولية متنوعة ما بين قنوات تليفزيونية وصحف تشارك في نقل وتغطية فعاليات النسخة الثالثة للمنتدى 2019، هذا بالإضافة إلى مشاركة 110 صحفي أجنبي من عدة دول منها؛ الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، إنجلترا، ألمانيا، فرنسا، الإمارات، الأردن، تونس، المغرب، البرازيل، إثيوبيا، كينيا، اليونان، جنوب إفريقيا وغيرهم.



وتأتي ضمن أهم القنوات التليفزيونية المشاركة في تغطية فعاليات منتدى شباب العالم كل من قناة سكاي نيوز الإماراتية Sky News Arabia، وقناة بي بي سي البريطانية BBC، وقناة روسيا اليوم الروسية Russia Today، هذا بالإضافة إلى جريدة الشرق الأوسط Ashraq Al-Awsat، ووكالة الأنباء السعودية KSA، فوربس الشرق الأوسط Forbes Middle East، وكالة الأنباء الإثيوبية Ethiopian Press Agency.



إلى جانب التليفزيون المركزي الإفريقي Africa News Central، قناة بي بي سي إفريقيا، جريدة بولتيكي اليونان، وجريدة كريستين سايني مونتيوريج الأمريكية، ووكالة الأنباء الفرنسية AFP، وغيرهم.



• عن منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم هو منتدى سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وقد انطلقت النسخة الأولى منه في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم، وتنطلق نسخة هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وتتضمن مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما، بالإضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.