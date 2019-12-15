-
الأحد 15 ديسمبر 2019 الموافق 18 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

36 وسيلة إعلامية دولية تغطي فعاليات #منتدى_شباب_العالم

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 07:03 م
منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم
إيمان ماهر
طباعة
أعلنت إدارة منتدى شباب العالم عن وجود 36 وسيلة إعلامية دولية متنوعة ما بين قنوات تليفزيونية وصحف تشارك في نقل وتغطية فعاليات النسخة الثالثة للمنتدى 2019، هذا بالإضافة إلى مشاركة 110 صحفي أجنبي من عدة دول منها؛ الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، إنجلترا، ألمانيا، فرنسا، الإمارات، الأردن، تونس، المغرب، البرازيل، إثيوبيا، كينيا، اليونان، جنوب إفريقيا وغيرهم.

وتأتي ضمن أهم القنوات التليفزيونية المشاركة في تغطية فعاليات منتدى شباب العالم كل من قناة سكاي نيوز الإماراتية Sky News Arabia، وقناة بي بي سي البريطانية BBC، وقناة روسيا اليوم الروسية Russia Today، هذا بالإضافة إلى جريدة الشرق الأوسط Ashraq Al-Awsat، ووكالة الأنباء السعودية KSA، فوربس الشرق الأوسط Forbes Middle East، وكالة الأنباء الإثيوبية Ethiopian Press Agency.

إلى جانب التليفزيون المركزي الإفريقي Africa News Central، قناة بي بي سي إفريقيا، جريدة بولتيكي اليونان، وجريدة كريستين سايني مونتيوريج الأمريكية، ووكالة الأنباء الفرنسية AFP، وغيرهم.

• عن منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم هو منتدى سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وقد انطلقت النسخة الأولى منه في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم، وتنطلق نسخة هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وتتضمن مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما، بالإضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 25 دقيقة

السيسى: لدينا القدرة على التدخل المباشر فى ليبيا لكننا لم نفعل #منتدى_شباب_العالم

منذ يوم

تفاصيل العثور على "تمساح" فى الشارع بأكتوبر

منذ حوالي 11 ساعة

الأرصاد: سقوط أمطار اليوم.. والقاهرة 17 درجة

منذ ساعة و 7 دقيقة

السيسي يستقبل النائب الأول لرئيس البنك الدولي ويؤكد علاقات التعاون الإيجابية

الصور

image description

إنشاء محطة رفع صرف صحي بأرمنت الأقصر

image description

الفحص بجهاز الفيبروسكان في ورشة عمل بـ"كبد أسيوط"

image description

أسيوط تفتتح معرض "خير مصر" لدعم ريادة الأعمال (صور)

image description

بدء تسليم طرق العامرية ضمن الخطة الاستثمارية للرصف (صور)

image description

جامعة أسيوط تتصدى للمخدرات بندوة "تحدى الإدمان"

الأكثر قراءة

السيسى: لدينا القدرة على التدخل المباشر فى ليبيا لكننا لم نفعل #منتدى_شباب_العالم

تشريح جثة موظف قتلته زوجته فى أكتوبر

أبرز ملامح تعديلات قانون ضريبة الدخل

الأرصاد: الحرارة تعود لمعدلاتها غدًا.. والقاهرة 20 درجة

أيام زمان

لهذه الأسباب كرهت يسرا والدها: "استغلها وشوه وجهها" (صور)

حقيقة نهاية «ممالك النار».. حكاية 3 خونة أسقطوا حكم المماليك

أغرب 5 شائعات طاردت ليلى علوي: «تاجرت في المخدرات وماتت»

البحث عن «أنوثة» عائشة الكيلانى: «لو دخلت مسابقة ملكات جمال هكسب»

نجم الساعة

بعد صورته مع الجميلات.. تصريحات محمود حميدة عن المرأة

الصحة

فوائد قناع الذهب للوجه والبشرة

"الباكوتشيول".. سحر إخفاء التجاعيد

علماء يطورون سطحا ذاتي التنظيف ضد البكتيريا

ماليزيا تطعّم زوارها الأجانب لمكافحة شلل الأطفال

الرئيس نيوز

برلماني: رسائل الرئيس من شرم الشيخ تضمن الأمن والسلم الدوليين

السيسى: لدينا القدرة على التدخل المباشر فى ليبيا لكننا لم نفعل

غدا.. وزيرة الصحة تتابع تجهيزات تطبيق التأمين الصحي الشامل في الأقصر

الجيش الليبي يتقدم صوب طرابلس: نفذنا غارات على "الوفاق"

منوعات

مئات الوظائف شاغرة في وزارات ألمانية

20 ديسمبر الحكم على البريطانية "أماني" في تهمة تمويل الإرهاب

تراجع صيد وحيد القرن فى ناميبيا خلال 2019

بيع آلية تشفير خاصة بهتلر بـ100 ألف دولار

كشكول

بدون حذاء... طفلة تحصد ثلاث ميداليات ذهبية في مسابقات جري

محافظ قنا يتفقد مدرسة قوص الثانوية العسكرية بنين

اقتراحات بمنح تعليمية وتغيير مناهج بمنتدي شباب العالم

"عبد الحكم" يكشف حقيقة توليه منصب رئيس قطاع التعليم العام

إسلام سياسي

الخلاف يزيد بين عناصر الإرهابية.. برنامج شهادات عزوز لتثبيت رواية معينة وليس توثيق تاريخ

مباركة سلفية لتظاهرات العراقيين المناهضة لإيران

واشنطن تعتزم سحب 4 آلاف جندي من أفغانستان خلال أيام

وثيقة استخباراتية تؤكد وصول 90% من الدواعش الأجانب لسوريا عبر تركيا

مقالات الرأي
يوسف إدوارد
ليالي التنوع في فيينا "2"
ماجد حبته
هزيمة منطقية لإخوان الجزائر
بسنت حسن
النقاب بين العنصرية والحرية
ماجد حبته
الليبيون يستردون عاصمتهم
المزيد

الثقافة

"بلاد الثلاثاء".. جديد الكاتب خالد سليمان الناصري

التواصل مع المؤهلين للمرحلة قبل النهائية لمسابقة فاروق حسني للفنون

إدراج محفوظ عبدالرحمن ضمن مشروع "عاش هنا"

"أصوات أدبية" تصدر المجموعة القصصية "الغرفة 201"

صفحتنا ع الفيس بوك