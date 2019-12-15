هاني عازر لـ"الدستور": سعيد بتنوع الثقافات في #منتدى_شباب_العالم

عبر الدكتور هاني عازر، خبير الأنفاق العالمي وعضو المجلس الاستشاري الرئاسي، عن فخره الشديد بمنتدى شباب العالم المنعقد بشرم الشيخ خلال الفترة (14 حتى 17 ديسمبر).



وقال "عازر" في تصريحات لـ"الدستور": "فخور باختلاف الثقافات والحضارات والجنسيات وطرق التفكير وأن المنتدى استطاع أن يجمع كل هذا الجمع الهائل من شباب من جنسيات مختلفة يتناقشون سويا ويتبادلون الأفكار والرؤى".



وتابع: "المنتدى يضم ما يزيد عن ٧٠٠٠ شاب وشابة حول العالم وهذا دليل على أننا معا ومحبين للسلام بين الدول، ويستطيع شبابنا أن يحصل على الخبرة والثقة بالنفس وأنهم ليسوا بأقل من غيرهم من الدول الأخرى بل هم مفكرين أيضا و"وقدها وقدود".



وأردف: "يستطيع الشباب من خلال منصة شباب العالم أن يتعرفوا على الثقافات الأخرى وتطبيقها".