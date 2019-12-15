قصص نجاح ملهمة على منصة Inspire.D بـ#منتدى_شباب_العالم

انطلقت اليوم، منصة Inspire.D على هامش فعاليات منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، لتتناول قصص عن الأحلام والنجاحات والانجازات وأيضًا عن الإخفاقات بهدف تشجيع الشباب على تحقيق أحلامهم.



تحدث فيها الأمريكي دان نجو، الذي أحدث تحولًا من عمله في مجال الأدوية إلى استكشاف الطبيعة واستخدامها في العلاج، وتوجه إلى استكشاف الشرق الأوسط حيث نصحه أصدقاؤه بالذهاب إلى مصر وهو متواجد في مصر منذ ثمانية أشهر ويرى أن المصريين لديهم الكثير ليقوموا بتقديمه، ونصح دان الحضور بتقبل المجهول.



تناولت جيسيكا كوكس، امرأة طيار من ذوي الاحتياجات الخاصة، قصتها موضحًة أنها مرت بالعديد من الصعوبات في مختلف مراحل حياتها وواجهتها بشجاعة، قائلًة: "الخوف هو الأدلة الزائفة التي تقف أمامنا"، وقاومت هذه الصعوبات عن طريق الرغبة في تحقيق أهدافها فالحوائط لا توجد إلا لمنع الذين لا يريدون الأشياء بالقدر الكافي.



وأشار تشونغ ليم تي من سنغافورة إلى أنه سافر إلى العديد من البلاد وخاصة إلى منطقة جنوب شرق آسيا في خلال فترة دراسته الجامعية، ولاحظ تشونغ أن الكثير من البشر في هذه المناطق يعانون من نقص في المياه النظيفة ويشربون المياه الملوثة مما يعرضهم للعديد من المشاكل والأمراض المزمنة وبسبب صعوبة استخدام وسائل تنقية المياه الحالية نظرًا لتكلفتها العالية وصعوبة استخدامها.



نجح ليم تي في صنع جهاز تنقية المياه الملوثة سهل الاستخدام وذو تكلفة منخفضة وتوجه به إلى العديد من الشركات والمجموعات الإنسانية التي ساعدته في توصيل الجهاز إلى القرى الفقيرة، وبهذا النجاح استطاع حل مشكلة المياه الملوثة لما يقارب 83.000 شخص حتى الآن، ويهتم بتحسين حياة وسبل عيش الناس حول العالم.



شاركت فيها أبيجيل تشابلوروي، أول إمرأة تحارب العادات والتقاليد الخاصة بتزويج الفتيات في سن 16 في أوغندا، حيث أكملت دراستها التعليمية وحصلت على بكالوريوس التجارة وأنشأت شركة لمساعدة المرأة في أوغندا وتهدف إلى أن تصبح سياسية ناجحة في وطنها حتى تستطيع نشر فكرتها وهدفها.



• عن منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم هو منتدى سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وقد انطلقت النسخة الأولى منه في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم، وتنطلق نسخة هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وتتضمن مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما بالإضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط..