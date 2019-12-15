إنشاء محطة رفع صرف صحي بأرمنت الأقصر

ناقش العميد عبدالله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت بالأقصر، مع نائب رئيس مجلس إدارة شركة المياه دراسة البدائل الممكنة لإنشاء محطة رفع الصرف الصحي بالديمقراط.



عقب الاجتماع انتقل إلى المعاينة على الطبيعة لدراسة البدائل، ومنها نقل مرشح نقالي الديمقراط، حيث إنه من المفترض في حالة أثبتت الدراسة الفنية إمكانية ذلك، سيتم تخصيص قطعة أرض بجوار الخزان العلوي بالديمقراط، ليتم نقل المرشح النقالي إليها، ويتم استغلال موقعه لإنشاء محطة رفع صرف صحي الديمقراط.