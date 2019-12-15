"الدستور" تكرم مؤلف مسلسل ممالك النار (صور)

كرّمت مؤسسة «الدستور» محمد سليمان مؤلف مسلسل "ممالك النار" الذي عرض خلال الأيام الماضية وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.



تصدر مسلسل ممالك النار الذي عرض على شاشة MBC قائمة الأكثر بحثًا عبر محرك البحث «جوجل»، وحقق نسب مشاهدة مرتفعة، ليصبح الأكثر تداولًا عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر".



"ممالك النار" بطولة خالد النبوي، محمود نصر، رشيد عساف، كندة حنا، منى واصف، عبدالمنعم عمايري، خالد كمال، وعاكف نجم، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج المخرج الإنجليزي بيتر ويبر.